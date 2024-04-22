Хвостик (Чепела) Анастасия Трофимовна
Место рождения
Дата рождения09.03.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1892
Бракосочетание
19.05.1913
Рождение ребёнка
29.08.1913
Сын: Хвостик Александр Максимович
Отец ребёнка: Хвостик Максим Степанович
Рождение ребёнка
11.08.1914
Дочь: Хвостик Наталия Максимовна
Отец ребёнка: Хвостик Максим Степанович
Рождение ребёнка
16.01.1922
Сын: Хвостик Константин Максимович
Отец ребёнка: Хвостик Максим Степанович
Смерть
Неизвестно