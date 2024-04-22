Хвостик (Чепела) Анастасия Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хвостик (Чепела) Анастасия Трофимовна

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

09.03.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1892

Отец: Чепела Трофим Захарович

Мать: Чепела Параскева Кирилловна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
19.05.1913

Муж: Хвостик Максим Степанович

Поляна, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.08.1913

Сын: Хвостик Александр Максимович

Отец ребёнка: Хвостик Максим Степанович

Поляна, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.08.1914

Дочь: Хвостик Наталия Максимовна

Отец ребёнка: Хвостик Максим Степанович

Поляна, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.01.1922

Сын: Хвостик Константин Максимович

Отец ребёнка: Хвостик Максим Степанович

Поляна, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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