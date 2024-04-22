Хвостик Максим Степанович
Место рождения
Дата рождения08.09.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1893
Отец: Фостик Степан Николаевич
Мать: Фостик Марфа Ивановна
Бракосочетание
19.05.1913
Рождение ребёнка
29.08.1913
Сын: Хвостик Александр Максимович
Мать ребёнка: Хвостик Анастасия Трофимовна
Рождение ребёнка
11.08.1914
Дочь: Хвостик Наталия Максимовна
Мать ребёнка: Хвостик Анастасия Трофимовна
Рождение ребёнка
16.01.1922
Сын: Хвостик Константин Максимович
Мать ребёнка: Хвостик Анастасия Трофимовна
Смерть
Неизвестно