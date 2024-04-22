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Хвостик Максим Степанович

Место рождения

Поляна, Чернігівська область

Дата рождения

08.09.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1893

Отец: Фостик Степан Николаевич

Мать: Фостик Марфа Ивановна

Поляна, Чернігівська область
Бракосочетание
19.05.1913

Жена: Хвостик Анастасия Трофимовна

Поляна, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.08.1913

Сын: Хвостик Александр Максимович

Мать ребёнка: Хвостик Анастасия Трофимовна

Поляна, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.08.1914

Дочь: Хвостик Наталия Максимовна

Мать ребёнка: Хвостик Анастасия Трофимовна

Поляна, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.01.1922

Сын: Хвостик Константин Максимович

Мать ребёнка: Хвостик Анастасия Трофимовна

Поляна, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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