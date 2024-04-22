Пинчук (Чепела) Дарья Трофимовна
Место рождения
Дата рождения05.03.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1883
Бракосочетание
20.01.1902
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.12.1902
Отец ребёнка: Пинчук Ефимий Митрофанович
Рождение ребёнка
18.08.1906
Дочь: Наталия Ефимовна
Отец ребёнка: Пинчук Ефимий Митрофанович
Рождение ребёнка
29.09.1909
Сын: Охонько Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Охонько Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
22.09.1911
Дочь: Охонько Ефросиния Григорьевна
Отец ребёнка: Охонько Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
16.01.1914
Дочь: Охонько Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Охонько Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
10.03.1916
Сын: Охонько Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Охонько Григорий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно