Пинчук (Чепела) Дарья Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пинчук (Чепела) Дарья Трофимовна

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

05.03.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1883

Отец: Чепела Трофим Захарович

Мать: Чепела Параскева Кирилловна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
20.01.1902

Муж: Пинчук Ефимий Митрофанович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.12.1902

Сын: Пинчук Николай Ефимович

Отец ребёнка: Пинчук Ефимий Митрофанович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.08.1906

Дочь: Наталия Ефимовна

Отец ребёнка: Пинчук Ефимий Митрофанович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.09.1909

Сын: Охонько Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Охонько Григорий Григорьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.09.1911

Дочь: Охонько Ефросиния Григорьевна

Отец ребёнка: Охонько Григорий Григорьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.01.1914

Дочь: Охонько Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Охонько Григорий Григорьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.03.1916

Сын: Охонько Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Охонько Григорий Григорьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Охонько Григорий Григорьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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