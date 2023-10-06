Черевко (Волощук) Устиния Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черевко (Волощук) Устиния Емельяновна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

02.10.1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
02.10.1836

Отец: Волощук Емельян

Мать: Волощук Агафия Петровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.10.1862

Дочь: Чепела Параскева Кирилловна

Отец ребёнка: Черевко Кирилл Григорьевич

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.07.1865

Дочь: Мария Кирилловна

Отец ребёнка: Черевко Кирилл Григорьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.11.1867

Дочь: Мария Кирилловна

Отец ребёнка: Черевко Кирилл Григорьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.01.1872

Сын: Черевко Феодосий Кириллович

Отец ребёнка: Черевко Кирилл Григорьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.01.1877

Сын: Черевко Афанасий Кириллович

Отец ребёнка: Черевко Кирилл Григорьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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