Черевко (Волощук) Устиния Емельяновна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения02.10.1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
02.10.1836
Отец: Волощук Емельян
Мать: Волощук Агафия Петровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.10.1862
Дочь: Чепела Параскева Кирилловна
Отец ребёнка: Черевко Кирилл Григорьевич
Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.07.1865
Дочь: Мария Кирилловна
Отец ребёнка: Черевко Кирилл Григорьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.11.1867
Дочь: Мария Кирилловна
Отец ребёнка: Черевко Кирилл Григорьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.01.1872
Сын: Черевко Феодосий Кириллович
Отец ребёнка: Черевко Кирилл Григорьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.01.1877
Сын: Черевко Афанасий Кириллович
Отец ребёнка: Черевко Кирилл Григорьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно