Черевко Кирилл Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смерти04.07.1903
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.10.1862
Дочь: Чепела Параскева Кирилловна
Мать ребёнка: Черевко Устиния Емельяновна
Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.07.1865
Дочь: Мария Кирилловна
Мать ребёнка: Черевко Устиния Емельяновна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.11.1867
Дочь: Мария Кирилловна
Мать ребёнка: Черевко Устиния Емельяновна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.01.1872
Сын: Черевко Феодосий Кириллович
Мать ребёнка: Черевко Устиния Емельяновна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.01.1877
Сын: Черевко Афанасий Кириллович
Мать ребёнка: Черевко Устиния Емельяновна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
04.07.1903
Черниговская губерния, Российская империя