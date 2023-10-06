Черевко Кирилл Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черевко Кирилл Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

04.07.1903

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.10.1862

Дочь: Чепела Параскева Кирилловна

Мать ребёнка: Черевко Устиния Емельяновна

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.07.1865

Дочь: Мария Кирилловна

Мать ребёнка: Черевко Устиния Емельяновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.11.1867

Дочь: Мария Кирилловна

Мать ребёнка: Черевко Устиния Емельяновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.01.1872

Сын: Черевко Феодосий Кириллович

Мать ребёнка: Черевко Устиния Емельяновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.01.1877

Сын: Черевко Афанасий Кириллович

Мать ребёнка: Черевко Устиния Емельяновна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
04.07.1903
Черниговская губерния, Российская империя
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