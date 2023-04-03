Акинин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАкинин Иван

Акинин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807 или 1808

Дата смерти

Между 1844 и 1848

Пол

Мужской

Отец

1785 г.р.

Мать

1786 г.р.

Дети

1829 или 1830 г.р.
Между 1832 и 1834 г.р.
1835 г.р.
1839 г.р.
1840 или 1841 г.р.
1844 или 1845 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807 или 1808

Отец: Акинин Андрей

Мать: Наталия

Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1829 или 1830

Сын: Акинин Алексей

Мать ребёнка: Ксения

Рождение ребёнка
Между 1832 и 1834

Сын: Акинин Кирилл

Мать ребёнка: Ксения

Рождение ребёнка
1835

Сын: Акинин Иван

Мать ребёнка: Ксения

Рождение ребёнка
1839

Дочь: (Акинина) Анна

Мать ребёнка: Ксения

Рождение ребёнка
1840 или 1841

Сын: Акинин Тимофей

Мать ребёнка: Ксения

Рождение ребёнка
1844 или 1845

Сын: Акинин Максим

Мать ребёнка: Ксения

Смерть
Между 1844 и 1848

Мы используем куки для улучшения работы сайта.