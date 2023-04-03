Акинин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807 или 1808
Дата смертиМежду 1844 и 1848
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807 или 1808
Отец: Акинин Андрей
Мать: Наталия
Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1829 или 1830
Сын: Акинин Алексей
Мать ребёнка: Ксения
Рождение ребёнка
Между 1832 и 1834
Сын: Акинин Кирилл
Мать ребёнка: Ксения
Рождение ребёнка
1835
Сын: Акинин Иван
Мать ребёнка: Ксения
Рождение ребёнка
1839
Дочь: (Акинина) Анна
Мать ребёнка: Ксения
Рождение ребёнка
1840 или 1841
Сын: Акинин Тимофей
Мать ребёнка: Ксения
Рождение ребёнка
1844 или 1845
Сын: Акинин Максим
Мать ребёнка: Ксения
Смерть
Между 1844 и 1848