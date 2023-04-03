Ксения
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1807 и 1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1807 и 1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1829 или 1830
Сын: Акинин Алексей
Отец ребёнка: Акинин Иван
Рождение ребёнка
Между 1832 и 1834
Сын: Акинин Кирилл
Отец ребёнка: Акинин Иван
Рождение ребёнка
1835
Сын: Акинин Иван
Отец ребёнка: Акинин Иван
Рождение ребёнка
1839
Дочь: (Акинина) Анна
Отец ребёнка: Акинин Иван
Рождение ребёнка
1840 или 1841
Сын: Акинин Тимофей
Отец ребёнка: Акинин Иван
Рождение ребёнка
1844 или 1845
Сын: Акинин Максим
Отец ребёнка: Акинин Иван
Смерть
Неизвестно