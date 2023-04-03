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Ксения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1807 и 1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1829 или 1830 г.р.
Между 1832 и 1834 г.р.
1835 г.р.
1839 г.р.
1840 или 1841 г.р.
1844 или 1845 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1807 и 1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1829 или 1830

Сын: Акинин Алексей

Отец ребёнка: Акинин Иван

Рождение ребёнка
Между 1832 и 1834

Сын: Акинин Кирилл

Отец ребёнка: Акинин Иван

Рождение ребёнка
1835

Сын: Акинин Иван

Отец ребёнка: Акинин Иван

Рождение ребёнка
1839

Дочь: (Акинина) Анна

Отец ребёнка: Акинин Иван

Рождение ребёнка
1840 или 1841

Сын: Акинин Тимофей

Отец ребёнка: Акинин Иван

Рождение ребёнка
1844 или 1845

Сын: Акинин Максим

Отец ребёнка: Акинин Иван

Смерть
Неизвестно

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