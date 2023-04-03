Наталия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиМежду 1848 и 1854
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1804
Муж: Акинин Андрей
Рождение ребёнка
1807 или 1808
Сын: Акинин Иван
Отец ребёнка: Акинин Андрей
Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Между 1848 и 1854