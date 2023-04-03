Наталия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Между 1848 и 1854

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1785 г.р.

Дети

1807 или 1808 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1804

Муж: Акинин Андрей

Рождение ребёнка
1807 или 1808

Сын: Акинин Иван

Отец ребёнка: Акинин Андрей

Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Между 1848 и 1854
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