Подкорытов Дмитрий Васильев

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Подкорытов Дмитрий Васильевич

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Место рождения

Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Подкорытов Василий Егорович

Мать: Подкорытова Анна Петровна

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Бракосочетание
27.01.1857 ст.

Жена: Подкорытова Иустина Семёновна

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Симеоно-Аннинская церковь
Рождение ребёнка
13.07.1858

Сын: Подкорытов Илья Дмитриевич

Мать ребёнка: Подкорытова Иустина Семёновна

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Подкорытова Елизавета Дмитриевна

Мать ребёнка: Подкорытова Иустина Семёновна

Смерть
Неизвестно
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