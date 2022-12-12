Подкорытов Дмитрий Васильев

Подкорытов Дмитрий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Бракосочетание
27.01.1857 ст.
Симеоно-Аннинская церковь
Рождение ребёнка
13.07.1858
Сын: Подкорытов Илья Дмитриевич
Мать ребёнка: Подкорытова Иустина Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Подкорытова Елизавета Дмитриевна
Мать ребёнка: Подкорытова Иустина Семёновна
Смерть
Неизвестно