Подкорытов Дмитрий Васильев 20.10.1838 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Подкорытов Дмитрий Васильев

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 20.10.1838 ст., Сысерть, Сысертский, Свердловская область

умер Неизвестно

Отец
Подкорытов Василий Егоров1798 г.р.
Мать
Подкорытова Анна Петрова1799 г.р.
Супруги
Подкорытова (Медведева) Устинья Семёнова01.10.1839 ст. г.р.
Дети
Подкорытов Илья Дмитриевич13.07.1858 г.р.
Подкорытова Елизавета ДмитриевнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1838 ст.

Отец: Подкорытов Василий Егоров

Мать: Подкорытова Анна Петрова

Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Подкорытова Елизавета Дмитриевна

Мать ребёнка: Подкорытова (Медведева) Устинья Семёнова

Крещение
21.10.1838 ст.
Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Бракосочетание
27.01.1857 ст.

Жена: Подкорытова (Медведева) Устинья Семёнова

Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Симеоно-Аннинская церковь

Рождение ребёнка
13.07.1858

Сын: Подкорытов Илья Дмитриевич

Мать ребёнка: Подкорытова (Медведева) Устинья Семёнова

Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Смерть
Неизвестно

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