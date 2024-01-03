Подкорытов Дмитрий Васильев
мужской, родился 20.10.1838 ст., Сысерть, Сысертский, Свердловская область
умер Неизвестно
ОтецПодкорытов Василий Егоров1798 г.р.
МатьПодкорытова Анна Петрова1799 г.р.
Супруги
Подкорытова (Медведева) Устинья Семёнова01.10.1839 ст. г.р.
Дети
Подкорытов Илья Дмитриевич13.07.1858 г.р.
Подкорытова Елизавета ДмитриевнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1838 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Подкорытова Елизавета Дмитриевна
Мать ребёнка: Подкорытова (Медведева) Устинья Семёнова
Крещение
21.10.1838 ст.
Бракосочетание
27.01.1857 ст.
Рождение ребёнка
13.07.1858
Сын: Подкорытов Илья Дмитриевич
Мать ребёнка: Подкорытова (Медведева) Устинья Семёнова
Смерть
Неизвестно