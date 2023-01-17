Подкорытова Иустина Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подкорытова Иустина Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.01.1857 ст.

Муж: Подкорытов Дмитрий Васильевич

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Симеоно-Аннинская церковь
Рождение ребёнка
13.07.1858

Сын: Подкорытов Илья Дмитриевич

Отец ребёнка: Подкорытов Дмитрий Васильевич

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Подкорытова Елизавета Дмитриевна

Отец ребёнка: Подкорытов Дмитрий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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