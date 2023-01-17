Подкорытова Иустина Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1857 ст.
Симеоно-Аннинская церковь
Рождение ребёнка
13.07.1858
Сын: Подкорытов Илья Дмитриевич
Отец ребёнка: Подкорытов Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Подкорытова Елизавета Дмитриевна
Отец ребёнка: Подкорытов Дмитрий Васильевич
Смерть
Неизвестно