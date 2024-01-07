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Медведева Анастасия Афанасьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835 ст.

Сын: Медведев Николай Семёнов

Отец ребёнка: Медведев Семён Васильев

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.10.1839 ст.

Дочь: Подкорытова Устинья Семёнова

Отец ребёнка: Медведев Семён Васильев

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медведев Семён Васильев

Смерть
Неизвестно
Сысерть, Сысертский, Свердловская область
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