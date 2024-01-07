Медведева Анастасия Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835 ст.
Отец ребёнка: Медведев Семён Васильев
Рождение ребёнка
01.10.1839 ст.
Дочь: Подкорытова Устинья Семёнова
Отец ребёнка: Медведев Семён Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно