Подкорытова Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подкорытова Анна Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Подкорытов Степан Васильевич

Отец ребёнка: Подкорытов Василий Егорович

Рождение ребёнка
1836

Сын: Подкорытов Яков Васильевич

Отец ребёнка: Подкорытов Василий Егорович

Рождение ребёнка
1839

Сын: Подкорытов Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Подкорытов Василий Егорович

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Подкорытов Илья Васильевич

Отец ребёнка: Подкорытов Василий Егорович

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Подкорытов Семён Васильевич

Отец ребёнка: Подкорытов Василий Егорович

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подкорытов Василий Егорович

Смерть
Неизвестно
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