Подкорытова Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Сын: Подкорытов Степан Васильевич
Отец ребёнка: Подкорытов Василий Егорович
Рождение ребёнка
1836
Сын: Подкорытов Яков Васильевич
Отец ребёнка: Подкорытов Василий Егорович
Рождение ребёнка
1839
Сын: Подкорытов Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Подкорытов Василий Егорович
Рождение ребёнка
1842
Сын: Подкорытов Илья Васильевич
Отец ребёнка: Подкорытов Василий Егорович
Рождение ребёнка
1844
Сын: Подкорытов Семён Васильевич
Отец ребёнка: Подкорытов Василий Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно