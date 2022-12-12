Подкорытов Василий Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Сын: Подкорытов Степан Васильевич
Мать ребёнка: Подкорытова Анна Петровна
Рождение ребёнка
1836
Сын: Подкорытов Яков Васильевич
Мать ребёнка: Подкорытова Анна Петровна
Рождение ребёнка
1839
Сын: Подкорытов Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Подкорытова Анна Петровна
Рождение ребёнка
1842
Сын: Подкорытов Илья Васильевич
Мать ребёнка: Подкорытова Анна Петровна
Рождение ребёнка
1844
Сын: Подкорытов Семён Васильевич
Мать ребёнка: Подкорытова Анна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно