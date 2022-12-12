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Подкорытов Василий Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Подкорытов Степан Васильевич

Мать ребёнка: Подкорытова Анна Петровна

Рождение ребёнка
1836

Сын: Подкорытов Яков Васильевич

Мать ребёнка: Подкорытова Анна Петровна

Рождение ребёнка
1839

Сын: Подкорытов Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Подкорытова Анна Петровна

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Подкорытов Илья Васильевич

Мать ребёнка: Подкорытова Анна Петровна

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Подкорытов Семён Васильевич

Мать ребёнка: Подкорытова Анна Петровна

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подкорытова Анна Петровна

Смерть
Неизвестно
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