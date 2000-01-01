Тоскуева Екатерина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тоскуев Александр Иванович
Мать: Любовь
Рождение ребёнка
06.10.1950
Дочь: Мащенко Валентина Ильинична
Отец ребёнка: Мащенко Илья
Рождение ребёнка
1957
Сын: Мащенко Сергей Ильич
Отец ребёнка: Мащенко Илья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мащенко Илья
Смерть
Неизвестно