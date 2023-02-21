Тоскуев Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.09.1926
Сын: Тоскуев Павел Александрович
Мать ребёнка: Любовь
Распопино, Тормановская волость, Солигаличский уезд
Рождение ребёнка
14.06.1929
Дочь: Тоскуева Антонина Александровна
Мать ребёнка: Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тоскуева Вера Александровна
Мать ребёнка: Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тоскуева Софья Александровна
Мать ребёнка: Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тоскуева Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тоскуева Мария Александровна
Мать ребёнка: Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тоскуева Валентина Александровна
Мать ребёнка: Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно