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Тоскуев Александр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.09.1926

Сын: Тоскуев Павел Александрович

Мать ребёнка: Любовь

Распопино, Тормановская волость, Солигаличский уезд
Рождение ребёнка
14.06.1929

Дочь: Тоскуева Антонина Александровна

Мать ребёнка: Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тоскуева Вера Александровна

Мать ребёнка: Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тоскуева Софья Александровна

Мать ребёнка: Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тоскуева Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тоскуева Мария Александровна

Мать ребёнка: Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тоскуева Валентина Александровна

Мать ребёнка: Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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