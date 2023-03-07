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Тоскуев Павел Александрович

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Место рождения

Распопино, Тормановская волость, Солигаличский уезд

Дата рождения

09.09.1926

Дата смерти

26.07.1988

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1928 г.р.

Дети

1950 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1926

Отец: Тоскуев Александр Иванович

Мать: Любовь

Распопино, Тормановская волость, Солигаличский уезд
Рождение ребёнка
28.02.1950

Сын: Тоскуев Юрий Павлович

Мать ребёнка: Пасишниченко Александра Изотовна

Михаиловка, Славяносербский уезд, Екатеринославская губерния
Рождение ребёнка
12.10.1958 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пасишниченко Александра Изотовна

Михайловка, Славяносербский уезд, Екатеринославская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пасишниченко Александра Изотовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
26.07.1988
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