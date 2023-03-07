Тоскуев Павел Александрович
Место рождения
Дата рождения09.09.1926
Дата смерти26.07.1988
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1926
Отец: Тоскуев Александр Иванович
Мать: Любовь
Рождение ребёнка
28.02.1950
Мать ребёнка: Пасишниченко Александра Изотовна
Михаиловка, Славяносербский уезд, Екатеринославская губерния
Рождение ребёнка
12.10.1958 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пасишниченко Александра Изотовна
Михайловка, Славяносербский уезд, Екатеринославская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
26.07.1988