Пасишниченко Александра Изотовна
Место рождения
Дата рождения21.08.1928
Дата смерти01.02.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1928
Отец: Пасишниченко Изот Иосифович
Мать: Курмаз Анна Ивановна
Рождение ребёнка
28.02.1950
Отец ребёнка: Тоскуев Павел Александрович
Михаиловка, Славяносербский уезд, Екатеринославская губерния
Рождение ребёнка
12.10.1958 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тоскуев Павел Александрович
Михайловка, Славяносербский уезд, Екатеринославская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.02.2013