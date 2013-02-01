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Пасишниченко Александра Изотовна

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Место рождения

Краснолучский

Дата рождения

21.08.1928

Дата смерти

01.02.2013

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

1907 г.р.

Муж

1926 г.р.

Дети

1950 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1928

Отец: Пасишниченко Изот Иосифович

Мать: Курмаз Анна Ивановна

Рождение ребёнка
28.02.1950

Сын: Тоскуев Юрий Павлович

Отец ребёнка: Тоскуев Павел Александрович

Михаиловка, Славяносербский уезд, Екатеринославская губерния
Рождение ребёнка
12.10.1958 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тоскуев Павел Александрович

Михайловка, Славяносербский уезд, Екатеринославская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тоскуев Павел Александрович

Смерть
01.02.2013
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