Мащенко Илья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.10.1950
Дочь: Мащенко Валентина Ильинична
Мать ребёнка: Тоскуева Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
1957
Сын: Мащенко Сергей Ильич
Мать ребёнка: Тоскуева Екатерина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно