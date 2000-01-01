Мащенко Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мащенко Илья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.10.1950

Дочь: Мащенко Валентина Ильинична

Мать ребёнка: Тоскуева Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
1957

Сын: Мащенко Сергей Ильич

Мать ребёнка: Тоскуева Екатерина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тоскуева Екатерина Александровна

Смерть
Неизвестно
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