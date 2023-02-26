Феодосия Павлова
Место рожденияд.Артамонинки
Дата рождения1814
Дата смерти16.03.1856
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Артамонинки
Бракосочетание
31.07.1832
Муж: Григорий Игнатов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.02.1837
Сын: Тимофей Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Игнатов
д.Мищенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.11.1839
Дочь: Варвара Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Игнатов
д.Мищенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.01.1843
Сын: Савва Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Игнатов
д.Мищенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Татьяна Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Игнатов
д.Мищенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.06.1855
Дочь: Акилина Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Игнатов
Смерть
16.03.1856