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Феодосия Павлова

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Место рождения

д.Артамонинки

Дата рождения

1814

Дата смерти

16.03.1856

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Артамонинки
Бракосочетание
31.07.1832

Муж: Григорий Игнатов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.02.1837

Сын: Тимофей Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Игнатов

д.Мищенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.11.1839

Дочь: Варвара Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Игнатов

д.Мищенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.01.1843

Сын: Савва Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Игнатов

д.Мищенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Татьяна Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Игнатов

д.Мищенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.06.1855

Дочь: Акилина Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Игнатов

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
16.03.1856
Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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