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Григорий Игнатов

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Место рождения

д.Мищенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

29.09.1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1809

Отец: Игнатий Иродионов

Мать: София Михайлова

д.Мищенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
31.07.1832

Жена: Феодосия Павлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.02.1837

Сын: Тимофей Григорьев

Мать ребёнка: Феодосия Павлова

д.Мищенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.11.1839

Дочь: Варвара Григорьева

Мать ребёнка: Феодосия Павлова

д.Мищенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.01.1843

Сын: Савва Григорьев

Мать ребёнка: Феодосия Павлова

д.Мищенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Татьяна Григорьева

Мать ребёнка: Феодосия Павлова

д.Мищенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.06.1855

Дочь: Акилина Григорьева

Мать ребёнка: Феодосия Павлова

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
Неизвестно
ратник
Смерть
Неизвестно
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