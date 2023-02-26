Григорий Игнатов
Место рожденияд.Мищенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения29.09.1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1809
Отец: Игнатий Иродионов
Мать: София Михайлова
д.Мищенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
31.07.1832
Жена: Феодосия Павлова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.02.1837
Сын: Тимофей Григорьев
Мать ребёнка: Феодосия Павлова
д.Мищенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.11.1839
Дочь: Варвара Григорьева
Мать ребёнка: Феодосия Павлова
д.Мищенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.01.1843
Сын: Савва Григорьев
Мать ребёнка: Феодосия Павлова
д.Мищенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Татьяна Григорьева
Мать ребёнка: Феодосия Павлова
д.Мищенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.06.1855
Дочь: Акилина Григорьева
Мать ребёнка: Феодосия Павлова
Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
Неизвестно
ратник
Смерть
Неизвестно