(Прохорова) Матрена Леонтьевна
Место рождения
Дата рождения22.07.1899
Дата смерти26.06.1964
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1899
Отец: Прохоров Леонтий Елиферьевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
1926
Сын: Атякшев (николаевка) Николай Макарович
Отец ребёнка: Атякшев Макар Ильич
Рождение ребёнка
21.10.1936
Рождение ребёнка
1942
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
26.06.1964