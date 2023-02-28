(Прохорова) Матрена Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Прохорова) Матрена Леонтьевна

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Место рождения

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

22.07.1899

Дата смерти

26.06.1964

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1926 г.р.
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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1899

Отец: Прохоров Леонтий Елиферьевич

Мать: ?

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Атякшев (николаевка) Николай Макарович

Отец ребёнка: Атякшев Макар Ильич

Рождение ребёнка
21.10.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Атякшев Макар Ильич

Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Атякшев Макар Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Атякшев Макар Ильич

Смерть
26.06.1964
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