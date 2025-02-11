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женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Дети
(Прохорова) Матрена ЛеонтьевнаОколо 22.07.1899 г.р.
Прохоров Иван Леонтьевич1917 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прохоров ? Михей Леонтьевич
Отец ребёнка: Прохоров Леонтий Елиферьевич? Ильич?
Рождение ребёнка
Около 22.07.1899
Дочь: (Прохорова) Матрена Леонтьевна
Отец ребёнка: Прохоров Леонтий Елиферьевич? Ильич?
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1917
Отец ребёнка: Прохоров Леонтий Елиферьевич? Ильич?
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно