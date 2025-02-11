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Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Дети
(Прохорова) Матрена ЛеонтьевнаОколо 22.07.1899 г.р.
Прохоров Иван Леонтьевич1917 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прохоров ? Михей Леонтьевич

Отец ребёнка: Прохоров Леонтий Елиферьевич? Ильич?

Рождение ребёнка
Около 22.07.1899

Дочь: (Прохорова) Матрена Леонтьевна

Отец ребёнка: Прохоров Леонтий Елиферьевич? Ильич?

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1917

Сын: Прохоров Иван Леонтьевич

Отец ребёнка: Прохоров Леонтий Елиферьевич? Ильич?

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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