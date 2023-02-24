Атякшев (Николаевка) Николай Макарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Атякшев (Николаевка) Николай Макарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

1899 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Атякшев Макар Ильич

Мать: Матрена Леонтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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