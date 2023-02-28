Суздальцева (Максакова) Екатерина Григорьевна
Место рождения
Дата рождения18.11.1888
Дата смерти28.07.1916
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1888
Бракосочетание
11.01.1909
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.12.1909
Дочь: Татьяна Ефимовна
Отец ребёнка: Суздальцев Ефим Кириллович
Рождение ребёнка
23.09.1911
Дочь: Пераскева Ефимовна
Отец ребёнка: Суздальцев Ефим Кириллович
Рождение ребёнка
04.08.1913
Дочь: Евдокия Ефимовна
Отец ребёнка: Суздальцев Ефим Кириллович
Рождение ребёнка
20.01.1916
Дочь: Мария Ефимовна
Отец ребёнка: Суздальцев Ефим Кириллович
Смерть
28.07.1916