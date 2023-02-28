Суздальцева (Максакова) Екатерина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суздальцева (Максакова) Екатерина Григорьевна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

18.11.1888

Дата смерти

28.07.1916

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1888

Отец: Максаков Григорий Панкратович

Мать: Максакова Анастасия Алексеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
11.01.1909

Муж: Суздальцев Ефим Кириллович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.12.1909

Дочь: Татьяна Ефимовна

Отец ребёнка: Суздальцев Ефим Кириллович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.09.1911

Дочь: Пераскева Ефимовна

Отец ребёнка: Суздальцев Ефим Кириллович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.08.1913

Дочь: Евдокия Ефимовна

Отец ребёнка: Суздальцев Ефим Кириллович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.01.1916

Дочь: Мария Ефимовна

Отец ребёнка: Суздальцев Ефим Кириллович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
28.07.1916
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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