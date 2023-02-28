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Максаков Григорий Панкратович

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

До 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1861

Отец: Максаков Панкрат Кузьмич

Мать: Максакова Евдокия Елисеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.11.1881

Сын: Максаков Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Максакова Анастасия Алексеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.11.1888

Дочь: Суздальцева Екатерина Григорьевна

Мать ребёнка: Максакова Анастасия Алексеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.02.1891

Дочь: Стюклина Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Максакова Анастасия Алексеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.10.1893

Дочь: Параскева Григорьевна

Мать ребёнка: Максакова Анастасия Алексеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максакова Анастасия Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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