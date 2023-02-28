Максаков Григорий Панкратович
Место рождения
Дата рожденияДо 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1861
Рождение ребёнка
01.11.1881
Сын: Максаков Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Максакова Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
18.11.1888
Дочь: Суздальцева Екатерина Григорьевна
Мать ребёнка: Максакова Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
23.02.1891
Дочь: Стюклина Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Максакова Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
26.10.1893
Дочь: Параскева Григорьевна
Мать ребёнка: Максакова Анастасия Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно