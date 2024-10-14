Осипов Иван Иванович
мужской, родился 31.01.1881, село Никольское Перемышльского уезда Калужской губернии, Россия
умер Неизвестно
ОтецОсипов Иван Акинфович1853 г.р.
Супруги
Осипова (Бухтина) Феодосия Романовна1879 г.р.
Дети
Осипов Петр Иванович01.10.1901 г.р.
Осипов Александр Иванович27.08.1906 г.р.Показать еще 2
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1881
село Никольское Перемышльского уезда Калужской губернии, Россия
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.10.1901
Сын: Осипов Петр Иванович
Мать ребёнка: Осипова (Бухтина) Феодосия Романовна
Рождение ребёнка
27.08.1906
Сын: Осипов Александр Иванович
Мать ребёнка: Осипова (Бухтина) Феодосия Романовна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: (Осипова) Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Осипова (Бухтина) Феодосия Романовна
Рождение ребёнка
14.05.1912
Дочь: Калинина (Осипова) Зинаида Ивановна
Мать ребёнка: Осипова (Бухтина) Феодосия Романовна
Смерть
Неизвестно