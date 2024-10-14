Осипов Иван Иванович 31.01.1881 — найти родственников по фамилии на Familio

Осипов Иван Иванович

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился 31.01.1881, село Никольское Перемышльского уезда Калужской губернии, Россия

умер Неизвестно

Отец
Осипов Иван Акинфович1853 г.р.
Мать
Осипова Костылева (Костылева/Буданова) Наталия Меркуриева1854 г.р.
Супруги
Осипова (Бухтина) Феодосия Романовна1879 г.р.
Дети
Осипов Петр Иванович01.10.1901 г.р.
Осипов Александр Иванович27.08.1906 г.р.
Показать еще 2
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1881

Отец: Осипов Иван Акинфович

Мать: Осипова Костылева (Костылева/Буданова) Наталия Меркуриева

село Никольское Перемышльского уезда Калужской губернии, Россия

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осипова (Бухтина) Феодосия Романовна

Работа или профессия
Неизвестно

городовой

Рождение ребёнка
01.10.1901

Сын: Осипов Петр Иванович

Мать ребёнка: Осипова (Бухтина) Феодосия Романовна

Рождение ребёнка
27.08.1906

Сын: Осипов Александр Иванович

Мать ребёнка: Осипова (Бухтина) Феодосия Романовна

Рождение ребёнка
1907

Дочь: (Осипова) Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Осипова (Бухтина) Феодосия Романовна

Рождение ребёнка
14.05.1912

Дочь: Калинина (Осипова) Зинаида Ивановна

Мать ребёнка: Осипова (Бухтина) Феодосия Романовна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.