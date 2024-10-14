Калинина (Осипова) Зинаида Ивановна 14.05.1912 — найти родственников по фамилии на Familio

Калинина (Осипова) Зинаида Ивановна

Автор
ОД
Долгушева О.

женский, родилась 14.05.1912

умерла 20.03.1986, Москва, город федерального значения Москва

Отец
Осипов Иван Иванович31.01.1881 г.р.
Мать
Осипова (Бухтина) Феодосия Романовна1879 г.р.
Супруги
Калинин Владимир Александрович25.08.1910 г.р.
Дети
Долгушева (Калинина) Елена Владимировна25.09.1946 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1912

Отец: Осипов Иван Иванович

Мать: Осипова (Бухтина) Феодосия Романовна

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
19.12.1934

Муж: Калинин Владимир Александрович

Рождение ребёнка
23.09.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калинин Владимир Александрович

Рождение ребёнка
25.09.1946

Дочь: Долгушева (Калинина) Елена Владимировна

Отец ребёнка: Калинин Владимир Александрович

Развод
1955

Муж: Калинин Владимир Александрович

Смерть
20.03.1986
Москва, город федерального значения Москва

Причина смерти: инсульт | похоронена на Митинском кладбище

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