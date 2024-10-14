Калинина (Осипова) Зинаида Ивановна
женский, родилась 14.05.1912
умерла 20.03.1986, Москва, город федерального значения Москва
ОтецОсипов Иван Иванович31.01.1881 г.р.
МатьОсипова (Бухтина) Феодосия Романовна1879 г.р.
Супруги
Калинин Владимир Александрович25.08.1910 г.р.
Дети
Долгушева (Калинина) Елена Владимировна25.09.1946 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1912
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
19.12.1934
Рождение ребёнка
23.09.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Калинин Владимир Александрович
Рождение ребёнка
25.09.1946
Дочь: Долгушева (Калинина) Елена Владимировна
Отец ребёнка: Калинин Владимир Александрович
Развод
1955
Смерть
20.03.1986
Москва, город федерального значения Москва