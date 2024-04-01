Даминов Мурзарахим Абдулгафарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даминов Мурзарахим Абдулгафарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

1921

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Даминов Абдулгафар

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Сын: Даминов Магалим Мурзарахимович

Мать ребёнка: не указана

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Минзафарова Маргуба Мурзарахимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Даминов Макарим Мурзарахимович

Мать ребёнка: не указана

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Даминов Габдулсамат Мурзарахимович

Мать ребёнка: не указана

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Место жительства
Неизвестно
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
1921
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
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