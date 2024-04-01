Даминов Мурзарахим Абдулгафарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смерти1921
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Даминов Абдулгафар
Рождение ребёнка
1892
Сын: Даминов Магалим Мурзарахимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Минзафарова Маргуба Мурзарахимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Даминов Макарим Мурзарахимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Даминов Габдулсамат Мурзарахимович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1921