Даминов Макарим Мурзарахимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДаминов Макарим Мурзарахимович

Даминов Макарим Мурзарахимович

Место рождения

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Даминов Мурзарахим Абдулгафарович

Мать: не указана

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Даминова Магинур Макаримовна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Даминов Газиз Мукаримович

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Даминов Ахмет Мукаримович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Даминов Фарид Мукаримович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Забирова Ильминур Макаримовна

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Место жительства
Неизвестно
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close