Даминов Макарим Мурзарахимович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Даминов Мурзарахим Абдулгафарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Даминова Магинур Макаримовна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Даминов Газиз Мукаримович
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Даминов Ахмет Мукаримович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Даминов Фарид Мукаримович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Забирова Ильминур Макаримовна
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно