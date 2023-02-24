Осипов Анатолий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипов Анатолий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.11.1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1939

Отец: Осипов Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.09.1962

Сын: Осипов Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.09.1964

Сын: Осипов Александр Анатольевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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