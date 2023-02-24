Осипов Анатолий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.11.1939
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1939
Отец: Осипов Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.09.1962
Сын: Осипов Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.09.1964
Сын: Осипов Александр Анатольевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно