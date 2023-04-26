Осипов Александр Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипов Александр Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.1964

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1939 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1964

Отец: Осипов Анатолий Алексеевич

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.05.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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