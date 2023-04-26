Осипов Александр Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.09.1964
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1964
Отец: Осипов Анатолий Алексеевич
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.05.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно