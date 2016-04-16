Осипов Сергей Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1962
Дата смерти16.04.2016
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1962
Отец: Осипов Анатолий Алексеевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.01.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Елена Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Борисовна
Место жительства
Неизвестно
Российская Федерация, Самарская Область, Самара
Смерть
16.04.2016