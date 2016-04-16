Осипов Сергей Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсипов Сергей Анатольевич

Осипов Сергей Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1962

Дата смерти

16.04.2016

Пол

Мужской

Отец

1939 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1963 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1962

Отец: Осипов Анатолий Алексеевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.01.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елена Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Борисовна

Место жительства
Неизвестно
Российская Федерация, Самарская Область, Самара
Смерть
16.04.2016
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close