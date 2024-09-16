Грачева (Калачева) Марья / Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения18.07.1860 ст.
Дата смерти11.11.1902 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1860 ст.
дата крещения - 20.07.1860 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянские дети Иван Михайлович и Пелагея Ивановна Источник: Ме... Показать все
Упоминание
1860
В ИР 1860 возраст - новорожденная 34 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его уезда за 1860 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2565 Кол-во листов: 1434 ... Показать все
Упоминание
1863
В ИР 1863 возраст - 3 36 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1863 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2578 Кол-во листов: 1231 Даты докуме... Показать все
Упоминание
1870
В ИР 1870 возраст - 10 Источник: Архив: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт: Ф. 556. Оп. 111. Д. 797. Исповедные росписи ц... Показать все
Восприемник
26.07.1871 ст.
Восприемник у Калачева Стефана Ивановича
Восприемник
20.04.1883 ст.
Восприемник у Калачева Федора Васильевича
Бракосочетание
30.10.1883 ст.
поручители по жениху: села Рождествина крестьянин Леонтий Иванович и села Алексина Сергей Петрович, по невесте: села Рождествина крестьянин Василий Иванович и села Нестерова Михаил Михайлович Источни... Показать все
Рождение ребёнка
13.08.1884 ст.
Отец ребёнка: Грачев Василий Сергеевич
дата крещения - 14.08.1884 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянский сын Стефан Иванович [Калачев] и крестьянская... Показать все
Рождение ребёнка
08.05.1887 ст.
Сын: Грачев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Грачев Василий Сергеевич
дата крещения - 09.08.1887 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - казенного ведомства села Рождествина крестьянский сын Евдоким Иванович и крестьянс... Показать все
Рождение ребёнка
20.09.1888 ст.
Отец ребёнка: Грачев Василий Сергеевич
дата крещения - 21.09.1888 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села солдатский сын Степан Иванович Калачев и крестьянская вдо... Показать все
Рождение ребёнка
13.01.1891 ст.
Отец ребёнка: Грачев Василий Сергеевич
дата крещения - 14.01.1891 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянин Евдоким Иванович Калачев и крестьянская вдова ... Показать все
Рождение ребёнка
18.09.1893 ст.
Отец ребёнка: Грачев Василий Сергеевич
дата крещения - 20.09.1893 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянский сын Андрей Васильевич Грачев и крестьянская ... Показать все
Рождение ребёнка
30.01.1899 ст.
Дочь: Грачева Анна Васильевна
Отец ребёнка: Грачев Василий Сергеевич
дата крещения - 30.01.1899 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянская девица Анна Евфимьевна Грачева Источник: ГАЯО Метри... Показать все
Смерть
11.11.1902 ст.
дата погребения - 13.11.1902 место смерти - с.Рождествено Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 43 причина - от чахотки Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда за... Показать все