Грачев Василий Сергеевич
Место рождения
Дата рождения08.04.1865 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
08.04.1865 ст.
дата крещения - 10.04.1865 место рождения - с. Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - крестьянский сын Иван Михайлович и девица Авдотья Леонтьевна Источник: ГАЯО Метр... Показать все
Упоминание
1870
В ИР 1870 возраст - 4 года Источник: Архив: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт: Ф. 556. Оп. 111. Д. 797. Исповедные роспи... Показать все
Бракосочетание
30.10.1883 ст.
поручители по жениху: села Рождествина крестьянин Леонтий Иванович и села Алексина Сергей Петрович, по невесте: села Рождествина крестьянин Василий Иванович и села Нестерова Михаил Михайлович Источни... Показать все
Поручитель
15.02.1884 ст.
Поручитель у Лазаревой Анастасии Михайловны
Рождение ребёнка
13.08.1884 ст.
Мать ребёнка: Грачева (Калачева) Марья / Мария Ивановна
дата крещения - 14.08.1884 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянский сын Стефан Иванович [Калачев] и крестьянская... Показать все
Рождение ребёнка
08.05.1887 ст.
Сын: Грачев Николай Васильевич
Мать ребёнка: Грачева (Калачева) Марья / Мария Ивановна
дата крещения - 09.08.1887 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - казенного ведомства села Рождествина крестьянский сын Евдоким Иванович и крестьянс... Показать все
Рождение ребёнка
20.09.1888 ст.
Мать ребёнка: Грачева (Калачева) Марья / Мария Ивановна
дата крещения - 21.09.1888 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села солдатский сын Степан Иванович Калачев и крестьянская вдо... Показать все
Рождение ребёнка
13.01.1891 ст.
Мать ребёнка: Грачева (Калачева) Марья / Мария Ивановна
дата крещения - 14.01.1891 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянин Евдоким Иванович Калачев и крестьянская вдова ... Показать все
Рождение ребёнка
18.09.1893 ст.
Мать ребёнка: Грачева (Калачева) Марья / Мария Ивановна
дата крещения - 20.09.1893 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянский сын Андрей Васильевич Грачев и крестьянская ... Показать все
Рождение ребёнка
30.01.1899 ст.
Дочь: Грачева Анна Васильевна
Мать ребёнка: Грачева (Калачева) Марья / Мария Ивановна
дата крещения - 30.01.1899 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянская девица Анна Евфимьевна Грачева Источник: ГАЯО Метри... Показать все
Поручитель
21.01.1901 ст.
Поручитель у Захарова Григория Герасимовича
Поручитель
28.01.1901 ст.
Поручитель у Калачева Василия Васильевича
Смерть
Неизвестно