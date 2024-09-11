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Грачев Максим Васильевич

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

13.01.1891 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1891 ст.

Отец: Грачев Василий Сергеевич

Мать: Грачева (Калачева) Марья / Мария Ивановна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 14.01.1891 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянин Евдоким Иванович Калачев и крестьянская вдова ... Показать все
Поручитель
19.01.1903 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Поручитель у Грачева Андрея Васильевича
Бракосочетание
05.02.1914 ст.

Жена: Грачева (Дмитриева Димитриева) Матрона Никитична

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
оба первым браком поручители по жениху: села Рождествена крестьяне Евдоким Иоаннович Калачев и Михаил Васильевич Грачев, по невесте: села Спасского крестьяне Иоанн Павлович Дмитриев и Иоанн Никитич Ко... Показать все
Смерть
Неизвестно

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