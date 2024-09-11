Грачев Максим Васильевич
Место рождения
Дата рождения13.01.1891 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1891 ст.
дата крещения - 14.01.1891 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянин Евдоким Иванович Калачев и крестьянская вдова ... Показать все
Поручитель
19.01.1903 ст.
Поручитель у Грачева Андрея Васильевича
Бракосочетание
05.02.1914 ст.
оба первым браком поручители по жениху: села Рождествена крестьяне Евдоким Иоаннович Калачев и Михаил Васильевич Грачев, по невесте: села Спасского крестьяне Иоанн Павлович Дмитриев и Иоанн Никитич Ко... Показать все
Смерть
Неизвестно