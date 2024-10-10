Калачева Татьяна Паникаровна / Поликарповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калачева Татьяна Паникаровна / Поликарповна

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1833

Дата смерти

25.01.1888 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Паникар / Поникар / Поликарп Дмитриевич

Мать: Катерина / Екатерина Никитична

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Упоминание
1836
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1836 возраст - 3 Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1836 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2096 Кол-во листов: 487 Даты документов: Раздел описи: ... Показать все
Упоминание
1840
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1840 возраст - 7 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 6. Д. 35. Исповедные ведомости (росп... Показать все
Упоминание
1845
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1845 возраст - 12 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 107. Д. 297. Исповедные ведомости (... Показать все
Упоминание
1850
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1850 возраст - 17 Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1850 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2450 Кол-во листов: 1448 Даты документов: Р... Показать все
Бракосочетание
Между 1850 и 1853

Муж: Калачев Иван Иванович

Сведения о браке предположительные, по косвенным данным.
Рождение ребёнка
1853

Сын: Калачев Василий Иванович

Отец ребёнка: Калачев Иван Иванович

Упоминание
1855
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1855 возраст - 23 года, солдатка 34 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1855 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2493 Кол-во листов: ... Показать все
Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Калачева) Евдокия / Евдокея / Авдотья Ивановна

Отец ребёнка: Калачев Иван Иванович

Упоминание
1860
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1860 возраст - 28 лет, муж - Иван Иванович Калачев, 25 лет 34 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его уезда за 1860 год Фонд № 271. Оп.1... Показать все
Рождение ребёнка
18.07.1860 ст.

Дочь: Грачева (Калачева) Марья / Мария Ивановна

Отец ребёнка: Калачев Иван Иванович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 20.07.1860 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянские дети Иван Михайлович и Пелагея Ивановна Источник: Ме... Показать все
Упоминание
1863
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1863 возраст - 31 год, солдатка 36 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1863 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2578 Кол-во листов: 1... Показать все
Рождение ребёнка
1864

Сын: Калачев Иван Иванович

Отец ребёнка: Калачев Иван Иванович

Рождение ребёнка
Между 1869 и 1870

Сын: Калачев Евдоким Иванович

Отец ребёнка: Калачев Иван Иванович

Упоминание
1870
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1870 возраст - 32, муж - Иван Иванович, 30 лет Источник: Архив: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт: Ф. 556. Оп. 111.... Показать все
Рождение ребёнка
26.07.1871 ст.

Сын: Калачев Стефан / Степан Иванович

Отец ребёнка: Калачев Иван Иванович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 31.07.1871 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - дети Ивана Калачева Василий Иванович и девица Марья Ивановна Источник: ГАЯО ... Показать все
Смерть
25.01.1888 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 27.01.1888 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 48 причина - от чахотки Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда за... Показать все

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