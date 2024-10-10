Калачева Татьяна Паникаровна / Поликарповна
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смерти25.01.1888 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Упоминание
1836
В ИР 1836 возраст - 3 Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1836 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2096 Кол-во листов: 487 Даты документов: Раздел описи: ... Показать все
Упоминание
1840
В ИР 1840 возраст - 7 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 6. Д. 35. Исповедные ведомости (росп... Показать все
Упоминание
1845
В ИР 1845 возраст - 12 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 107. Д. 297. Исповедные ведомости (... Показать все
Упоминание
1850
В ИР 1850 возраст - 17 Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1850 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2450 Кол-во листов: 1448 Даты документов: Р... Показать все
Бракосочетание
Между 1850 и 1853
Сведения о браке предположительные, по косвенным данным.
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Калачев Иван Иванович
Упоминание
1855
В ИР 1855 возраст - 23 года, солдатка 34 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1855 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2493 Кол-во листов: ... Показать все
Рождение ребёнка
1858
Дочь: (Калачева) Евдокия / Евдокея / Авдотья Ивановна
Отец ребёнка: Калачев Иван Иванович
Упоминание
1860
В ИР 1860 возраст - 28 лет, муж - Иван Иванович Калачев, 25 лет 34 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его уезда за 1860 год Фонд № 271. Оп.1... Показать все
Рождение ребёнка
18.07.1860 ст.
Дочь: Грачева (Калачева) Марья / Мария Ивановна
Отец ребёнка: Калачев Иван Иванович
дата крещения - 20.07.1860 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянские дети Иван Михайлович и Пелагея Ивановна Источник: Ме... Показать все
Упоминание
1863
В ИР 1863 возраст - 31 год, солдатка 36 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1863 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2578 Кол-во листов: 1... Показать все
Рождение ребёнка
1864
Отец ребёнка: Калачев Иван Иванович
Рождение ребёнка
Между 1869 и 1870
Отец ребёнка: Калачев Иван Иванович
Упоминание
1870
В ИР 1870 возраст - 32, муж - Иван Иванович, 30 лет Источник: Архив: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт: Ф. 556. Оп. 111.... Показать все
Рождение ребёнка
26.07.1871 ст.
Сын: Калачев Стефан / Степан Иванович
Отец ребёнка: Калачев Иван Иванович
дата крещения - 31.07.1871 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - дети Ивана Калачева Василий Иванович и девица Марья Ивановна Источник: ГАЯО ... Показать все
Смерть
25.01.1888 ст.
дата погребения - 27.01.1888 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 48 причина - от чахотки Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда за... Показать все