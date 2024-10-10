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Калачев Иван Иванович

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1834

Дата смерти

20.03.1911

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Назаров Иван Назарович

Мать: Назарова Агафья Сергеевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Упоминание
1836
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1836 возраст - 2 года Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1836 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2096 Кол-во листов: 487 Даты документов: Раздел оп... Показать все
Упоминание
1840
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1840 возраст - 6 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 6. Д. 35. Исповедные ведомости (росп... Показать все
Упоминание
1845
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1845 возраст - 10 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 107. Д. 297. Исповедные ведомости (... Показать все
Упоминание
1850
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1850 возраст - 15 32 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1850 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2450 Кол-во листов: 1448 Даты докум... Показать все
Бракосочетание
Между 1850 и 1853

Жена: Калачева Татьяна Паникаровна / Поликарповна

Сведения о браке предположительные, по косвенным данным.
Рождение ребёнка
1853

Сын: Калачев Василий Иванович

Мать ребёнка: Калачева Татьяна Паникаровна / Поликарповна

Военная служба
С 1855 по 1860
нет в ИР 1855, жена - солдатка
Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Калачева) Евдокия / Евдокея / Авдотья Ивановна

Мать ребёнка: Калачева Татьяна Паникаровна / Поликарповна

Восприемник
04.01.1859 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Бабишкиной Татьяны Феофановны
Военная служба
04.01.1859 ст.
Ново-Ермоланского полка рядовой
Смена фамилии
23.02.1859 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Записан восприемником у Ивана Еремеевича под фамилией Калачев + В ИР 1860 фамилия Калачев
Восприемник
23.02.1859 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Ивана Еремеевича
Поручитель
26.10.1859 ст.
Веска, Переславский район, Ярославская область
Поручитель у Бухловой Марьи Александровны
Упоминание
1860
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1860 возраст - 25 лет, фамилия - Калачев, жена - Татьяна Поликарповна, 28 лет 34 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его уезда за 1860 г... Показать все
Военная служба
1860
В ИР 1860 - уволенный по билету солдат
Рождение ребёнка
18.07.1860 ст.

Дочь: Грачева (Калачева) Марья / Мария Ивановна

Мать ребёнка: Калачева Татьяна Паникаровна / Поликарповна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 20.07.1860 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянские дети Иван Михайлович и Пелагея Ивановна Источник: Ме... Показать все
Военная служба
С 1863
В ИР 1863 его нет, жена - солдатка
Рождение ребёнка
1864

Сын: Калачев Иван Иванович

Мать ребёнка: Калачева Татьяна Паникаровна / Поликарповна

Рождение ребёнка
Между 1869 и 1870

Сын: Калачев Евдоким Иванович

Мать ребёнка: Калачева Татьяна Паникаровна / Поликарповна

Военная служба
09.02.1869
рядовой солдат
Поручитель
09.02.1869 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Поручитель у Ивана Михайловича Павлова
Упоминание
1870
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1870 возраст - 30, солдат, жена - Татьяна Поликарповна, 32 года Источник: Архив: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт:... Показать все
Военная служба
08.11.1870 ст.
Бессрочно отпускной солдат
Поручитель
08.11.1870 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Поручитель у Николая Михайловича Трофимова
Рождение ребёнка
26.07.1871 ст.

Сын: Калачев Стефан / Степан Иванович

Мать ребёнка: Калачева Татьяна Паникаровна / Поликарповна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 31.07.1871 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - дети Ивана Калачева Василий Иванович и девица Марья Ивановна Источник: ГАЯО ... Показать все
Военная служба
21.01.1873
Временно отпускной рядовой
Поручитель
21.01.1873 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Поручитель у Иеремии Ивановича
Поручитель
28.10.1873 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Поручитель у Назаровой Хритины Еремеевны
Военная служба
26.04.1881 ст.
солдат
Поручитель
26.04.1881 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Поручитель у Назарова Иеремея Ивановича
Восприемник
05.01.1894 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Калачева Иоанна Евдокимовича
Поручитель
10.11.1895 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Поручитель у Герасимова Георгия Ефимовича
Поручитель
06.05.1896 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Поручитель у Павлова Терентия Михайловича
Поручитель
23.09.1896 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Поручитель у Емельянова Виктора Стефановича
Поручитель
03.02.1903 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Поручитель у Калачева Феодора Васильевича
Смерть
20.03.1911
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
солдат дата погребения - 22.03.1911 место смерти - с. Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 79 причина - от старости Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского... Показать все

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