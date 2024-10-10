Калачев Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смерти20.03.1911
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1834
Отец: Назаров Иван Назарович
Упоминание
1836
В ИР 1836 возраст - 2 года Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1836 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2096 Кол-во листов: 487 Даты документов: Раздел оп... Показать все
Упоминание
1840
В ИР 1840 возраст - 6 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 6. Д. 35. Исповедные ведомости (росп... Показать все
Упоминание
1845
В ИР 1845 возраст - 10 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 107. Д. 297. Исповедные ведомости (... Показать все
Упоминание
1850
В ИР 1850 возраст - 15 32 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1850 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2450 Кол-во листов: 1448 Даты докум... Показать все
Бракосочетание
Между 1850 и 1853
Сведения о браке предположительные, по косвенным данным.
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Калачева Татьяна Паникаровна / Поликарповна
Военная служба
С 1855 по 1860
нет в ИР 1855, жена - солдатка
Рождение ребёнка
1858
Восприемник
04.01.1859 ст.
Восприемник у Бабишкиной Татьяны Феофановны
Военная служба
04.01.1859 ст.
Ново-Ермоланского полка рядовой
Смена фамилии
23.02.1859 ст.
Записан восприемником у Ивана Еремеевича под фамилией Калачев + В ИР 1860 фамилия Калачев
Восприемник
23.02.1859 ст.
Восприемник у Ивана Еремеевича
Поручитель
26.10.1859 ст.
Веска, Переславский район, Ярославская область
Поручитель у Бухловой Марьи Александровны
Упоминание
1860
В ИР 1860 возраст - 25 лет, фамилия - Калачев, жена - Татьяна Поликарповна, 28 лет 34 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его уезда за 1860 г... Показать все
Военная служба
1860
В ИР 1860 - уволенный по билету солдат
Рождение ребёнка
18.07.1860 ст.
Дочь: Грачева (Калачева) Марья / Мария Ивановна
Мать ребёнка: Калачева Татьяна Паникаровна / Поликарповна
дата крещения - 20.07.1860 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянские дети Иван Михайлович и Пелагея Ивановна Источник: Ме... Показать все
Военная служба
С 1863
В ИР 1863 его нет, жена - солдатка
Рождение ребёнка
1864
Мать ребёнка: Калачева Татьяна Паникаровна / Поликарповна
Рождение ребёнка
Между 1869 и 1870
Мать ребёнка: Калачева Татьяна Паникаровна / Поликарповна
Военная служба
09.02.1869
рядовой солдат
Поручитель
09.02.1869 ст.
Поручитель у Ивана Михайловича Павлова
Упоминание
1870
В ИР 1870 возраст - 30, солдат, жена - Татьяна Поликарповна, 32 года Источник: Архив: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт:... Показать все
Военная служба
08.11.1870 ст.
Бессрочно отпускной солдат
Поручитель
08.11.1870 ст.
Поручитель у Николая Михайловича Трофимова
Рождение ребёнка
26.07.1871 ст.
Сын: Калачев Стефан / Степан Иванович
Мать ребёнка: Калачева Татьяна Паникаровна / Поликарповна
дата крещения - 31.07.1871 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - дети Ивана Калачева Василий Иванович и девица Марья Ивановна Источник: ГАЯО ... Показать все
Военная служба
21.01.1873
Временно отпускной рядовой
Поручитель
21.01.1873 ст.
Поручитель у Иеремии Ивановича
Поручитель
28.10.1873 ст.
Поручитель у Назаровой Хритины Еремеевны
Военная служба
26.04.1881 ст.
солдат
Поручитель
26.04.1881 ст.
Поручитель у Назарова Иеремея Ивановича
Восприемник
05.01.1894 ст.
Восприемник у Калачева Иоанна Евдокимовича
Поручитель
10.11.1895 ст.
Поручитель у Герасимова Георгия Ефимовича
Поручитель
06.05.1896 ст.
Поручитель у Павлова Терентия Михайловича
Поручитель
23.09.1896 ст.
Поручитель у Емельянова Виктора Стефановича
Поручитель
03.02.1903 ст.
Поручитель у Калачева Феодора Васильевича
Смерть
20.03.1911
солдат дата погребения - 22.03.1911 место смерти - с. Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 79 причина - от старости Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского... Показать все