Назарова Агафья Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиПосле 1870
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1824 и 1829
Рождение ребёнка
1829
Сын: Назаров Калачев Еремей / Иеремий Иванович
Отец ребёнка: Назаров Иван Назарович
Упоминание
1830
В ИР 1830 возраст - 27 лет, муж - Иван Назарович, 24 года Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1830 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 1930 Кол... Показать все
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Назаров Иван Назарович
Упоминание
1836
В ИР 1836 возраст - 33 года, муж - Иван Назарович, 30 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1836 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2096 Кол-во листов:... Показать все
Упоминание
1840
В ИР 1840 возраст - 34, муж - Иван Назарович, 34 года Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 6. Д... Показать все
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Назарова) Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Назаров Иван Назарович
Упоминание
1845
В ИР 1845 возраст - 42, муж - Иван Назарович, 39 лет Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 107. ... Показать все
Упоминание
1850
В ИР 1850 возраст - 47 лет, муж - Иван Назарович, 44 года 32 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1850 год Фонд № 271. Оп.1. Д. ... Показать все
Упоминание
1855
В ИР 1855 возраст - 51 год, муж - Иван Назарович, 49 лет 34 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1855 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2... Показать все
Упоминание
1860
В ИР 1860 возраст - 56 лет, муж - Иван Назаров, 54 года 34 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его уезда за 1860 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 256... Показать все
Упоминание
1863
В ИР 1863 возраст - 59 лет, муж - Иван Назарович, 57 лет 36 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1863 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2... Показать все
Упоминание
1870
В ИР 1870 возраст - 65, муж - Иван Назарович, 64 года Источник: Архив: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт: Ф. 556. Оп. 11... Показать все
Смерть
После 1870