Ручкина Дарья Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРучкина Дарья Павлова

Ручкина Дарья Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Сын: Ручкин Антон Иванов

Отец ребёнка: Ручкин Иван Сергеев

Лунево, Юхновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Ручкин Андрей Иванов

Отец ребёнка: Ручкин Иван Сергеев

Лунево, Юхновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Ручкин Яков Иванов

Отец ребёнка: Ручкин Иван Сергеев

Лунево, Юхновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
12.06.1888

Дочь: Агриппина Иванова

Отец ребёнка: Ручкин Иван Сергеев

Лунево, Юхновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Параскева Иванова

Отец ребёнка: Ручкин Иван Сергеев

Лунево, Юхновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Васса Иванова

Отец ребёнка: Ручкин Иван Сергеев

Лунево, Юхновский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ручкин Иван Сергеев

Место жительства
Неизвестно
Лунево, Юхновский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close