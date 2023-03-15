Ручкина Дарья Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1879
Сын: Ручкин Антон Иванов
Отец ребёнка: Ручкин Иван Сергеев
Рождение ребёнка
1882
Сын: Ручкин Андрей Иванов
Отец ребёнка: Ручкин Иван Сергеев
Рождение ребёнка
1884
Сын: Ручкин Яков Иванов
Отец ребёнка: Ручкин Иван Сергеев
Рождение ребёнка
12.06.1888
Дочь: Агриппина Иванова
Отец ребёнка: Ручкин Иван Сергеев
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Параскева Иванова
Отец ребёнка: Ручкин Иван Сергеев
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Васса Иванова
Отец ребёнка: Ручкин Иван Сергеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ручкин Иван Сергеев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно