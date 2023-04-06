Ручкин Андрей Иванов
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Ручкин Иван Сергеев
Мать: Ручкина Дарья Павлова
Рождение ребёнка
12.10.1913
Дочь: Ручкина Параскева Андреевна
Мать ребёнка: Ручкина Марфа Фёдорова
Рождение ребёнка
10.09.1914
Дочь: Любовь Андреевна
Мать ребёнка: Ручкина Марфа Фёдорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ручкина Марфа Фёдорова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно