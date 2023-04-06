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Ручкин Андрей Иванов

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Место рождения

Лунево, Юхновский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Ручкин Иван Сергеев

Мать: Ручкина Дарья Павлова

Лунево, Юхновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
12.10.1913

Дочь: Ручкина Параскева Андреевна

Мать ребёнка: Ручкина Марфа Фёдорова

Лунево, Юхновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
10.09.1914

Дочь: Любовь Андреевна

Мать ребёнка: Ручкина Марфа Фёдорова

Лунево, Юхновский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ручкина Марфа Фёдорова

Место жительства
Неизвестно
Лунево, Юхновский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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