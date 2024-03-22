Ручкин Антон Иванов
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Ручкин Иван Сергеев
Мать: Ручкина Дарья Павлова
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Анастасия Антоновна
Мать ребёнка: Ручкина Евдокия Исидорова
Рождение ребёнка
18.02.1904
Мать ребёнка: Ручкина Евдокия Исидорова
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Антонина Антоновна
Мать ребёнка: Ручкина Евдокия Исидорова
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Пелагея Антоновна
Мать ребёнка: Ручкина Евдокия Исидорова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно