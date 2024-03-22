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Ручкин Антон Иванов

Место рождения

Лунево, Юхновский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Ручкин Иван Сергеев

Мать: Ручкина Дарья Павлова

Лунево, Юхновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Анастасия Антоновна

Мать ребёнка: Ручкина Евдокия Исидорова

Лунево, Юхновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
18.02.1904

Сын: Ручкин Василий Антонович

Мать ребёнка: Ручкина Евдокия Исидорова

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Антонина Антоновна

Мать ребёнка: Ручкина Евдокия Исидорова

Лунево, Юхновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Пелагея Антоновна

Мать ребёнка: Ручкина Евдокия Исидорова

Лунево, Юхновский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ручкина Евдокия Исидорова

Смерть
Неизвестно
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