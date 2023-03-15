Ручкина Евдокия Исидорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти20.08.1912
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Анастасия Антоновна
Отец ребёнка: Ручкин Антон Иванов
Рождение ребёнка
18.02.1904
Отец ребёнка: Ручкин Антон Иванов
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Антонина Антоновна
Отец ребёнка: Ручкин Антон Иванов
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Пелагея Антоновна
Отец ребёнка: Ручкин Антон Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ручкин Антон Иванов
Смерть
20.08.1912
Причина смерти: от чахотки