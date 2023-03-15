Ручкина Евдокия Исидорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ручкина Евдокия Исидорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

20.08.1912

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Анастасия Антоновна

Отец ребёнка: Ручкин Антон Иванов

Лунево, Юхновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
18.02.1904

Сын: Ручкин Василий Антонович

Отец ребёнка: Ручкин Антон Иванов

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Антонина Антоновна

Отец ребёнка: Ручкин Антон Иванов

Лунево, Юхновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Пелагея Антоновна

Отец ребёнка: Ручкин Антон Иванов

Лунево, Юхновский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ручкин Антон Иванов

Смерть
20.08.1912
Лунево, Юхновский муниципальный район, Калужская область
Причина смерти: от чахотки
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