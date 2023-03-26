Афанасьева (Саватеева) Людмила Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьева (Саватеева) Людмила Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1968

Пол

Женский

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1968

Отец: Саватеев Александр Романович

Мать: Саватеева Валентина Григорьевна

Рождение ребёнка
22.09.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Афанасьев Сергей Михайлович

Индерь, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
03.01.1999

Дочь: Гукова Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Афанасьев Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саватеев Владимир Александрович

Отец ребёнка: не указан

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