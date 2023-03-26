Афанасьева (Саватеева) Людмила Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1968
Рождение ребёнка
22.09.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Афанасьев Сергей Михайлович
Индерь, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
03.01.1999
Дочь: Гукова Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Афанасьев Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саватеев Владимир Александрович