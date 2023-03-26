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Саватеев Александр Романович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1940

Дата смерти

26.11.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1940

Отец: Саватеев Роман

Мать: Шиян София Николаевна

Рождение ребёнка
18.09.1958

Сын: Саватеев Владимир Александрович

Мать ребёнка: Саватеева Валентина Григорьевна

Баган, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
15.04.1968

Дочь: Афанасьева Людмила Александровна

Мать ребёнка: Саватеева Валентина Григорьевна

Смерть
26.11.1993
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