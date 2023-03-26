Саватеев Александр Романович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.1940
Дата смерти26.11.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1940
Отец: Саватеев Роман
Мать: Шиян София Николаевна
Рождение ребёнка
18.09.1958
Сын: Саватеев Владимир Александрович
Мать ребёнка: Саватеева Валентина Григорьевна
Баган, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
15.04.1968
Дочь: Афанасьева Людмила Александровна
Мать ребёнка: Саватеева Валентина Григорьевна
Смерть
26.11.1993