Саватеева (Твердохлебова) Валентина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.04.1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1938
Рождение ребёнка
18.09.1958
Сын: Саватеев Владимир Александрович
Отец ребёнка: Саватеев Александр Романович
Баган, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
15.04.1968
Дочь: Афанасьева Людмила Александровна
Отец ребёнка: Саватеев Александр Романович