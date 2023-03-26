Саватеева (Твердохлебова) Валентина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саватеева (Твердохлебова) Валентина Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.04.1938

Пол

Женский

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1938

Отец: Твердохлебов Григорий Николаевич

Мать: Твердохлебова Онисья Тарасовна

Рождение ребёнка
18.09.1958

Сын: Саватеев Владимир Александрович

Отец ребёнка: Саватеев Александр Романович

Баган, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
15.04.1968

Дочь: Афанасьева Людмила Александровна

Отец ребёнка: Саватеев Александр Романович

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