Афанасьев Сергей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАфанасьев Сергей Михайлович

Афанасьев Сергей Михайлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1967

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1999 г.р.

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1967

Отец: Афанасьев Михаил Гаврилович

Мать: Афанасьева Вера Антоновна

Рождение ребёнка
22.09.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Афанасьева Людмила Александровна

Индерь, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
03.01.1999

Дочь: Гукова Ольга Сергеевна

Мать ребёнка: Афанасьева Людмила Александровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close