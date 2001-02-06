Крашенинников Захар Александрович
Место рождения
Дата рождения21.02.1915 ст.
Дата смерти06.02.2001
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1915 ст.
Информация из ГИС "Память народа"
Военная служба
С 05.01.1940 по 09.12.1948
Пермь, Пермский, Пермский край
Место призыва Сталинский РВК Молотовская обл., г. Молотов, Сталинский р-н. Информация из ГИС "Память народа"
Военная награда
29.06.1944
Воинское звание: ст. лейтенант Воинская часть: 1 ПрибФ Даты подвига: 01.09.1941-30.09.1941,22.03.1944 Наименование награды: Орден Красной Звезды Приказ подразделения №: 535 от: 29.06.1944 Издан: ВС 1 ... Показать все
Смерть
06.02.2001
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Информация из реестра наследственных дел