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Крашенинников Захар Александрович

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Место рождения

Кувыково, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

21.02.1915 ст.

Дата смерти

06.02.2001

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1915 ст.

Отец: Крашенинников Александр Степанович (Стефанович )

Мать: Крашенинникова Анисия Димитриевна

Кувыково, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Информация из ГИС "Память народа"
Военная служба
С 05.01.1940 по 09.12.1948
Пермь, Пермский, Пермский край
Место призыва Сталинский РВК Молотовская обл., г. Молотов, Сталинский р-н. Информация из ГИС "Память народа"
Военная награда
29.06.1944
Воинское звание: ст. лейтенант Воинская часть: 1 ПрибФ Даты подвига: 01.09.1941-30.09.1941,22.03.1944 Наименование награды: Орден Красной Звезды Приказ подразделения №: 535 от: 29.06.1944 Издан: ВС 1 ... Показать все
Смерть
06.02.2001
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Информация из реестра наследственных дел

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