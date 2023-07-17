Крашенинникова Анисия Димитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.05.1913
Сын: Крашенинников Георгий Александрович
Отец ребёнка: Крашенинников Александр Стефанович (Степанович)
Бракосочетание
До 1913
Рождение ребёнка
21.02.1915 ст.
Рождение ребёнка
06.10.1916
Сын: Крашенинников Николай Александрович
Отец ребёнка: Крашенинников Александр Стефанович (Степанович)
Смерть
Неизвестно