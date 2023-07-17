Крашенинникова Анисия Димитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крашенинникова Анисия Димитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.05.1913

Сын: Крашенинников Георгий Александрович

Отец ребёнка: Крашенинников Александр Стефанович (Степанович)

Кувыково, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
До 1913

Муж: Крашенинников Александр Стефанович (Степанович)

Рождение ребёнка
21.02.1915 ст.

Сын: Крашенинников Захар Александрович

Отец ребёнка: Крашенинников Александр Стефанович (Степанович)

Кувыково, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.10.1916

Сын: Крашенинников Николай Александрович

Отец ребёнка: Крашенинников Александр Стефанович (Степанович)

Кувыково, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно