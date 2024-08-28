Сорокопуд (Грановская) Рахель — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокопуд (Грановская) Рахель

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Место рождения

Шпола, Черкаська область

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

1935

Пол

Женский

Добавил:

БЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Шпола, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокопуд Бензион Менделевич

Рождение ребёнка
01.05.1906

Сын: Сорокопуд Моисей Бензионович

Отец ребёнка: Сорокопуд Бензион Менделевич

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Сорокопуд Хана Бензионовна

Отец ребёнка: Сорокопуд Бензион Менделевич

Тальное, Черкаська область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Сорокопуд Лейб Бензионович

Отец ребёнка: Сорокопуд Бензион Менделевич

Тальное, Черкаська область
Смерть
1935
Тальное, Черкаська область

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