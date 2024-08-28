Сорокопуд (Грановская) Рахель
Место рождения
Дата рожденияОколо 1875
Дата смерти1935
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.05.1906
Сын: Сорокопуд Моисей Бензионович
Отец ребёнка: Сорокопуд Бензион Менделевич
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Сорокопуд Хана Бензионовна
Отец ребёнка: Сорокопуд Бензион Менделевич
Рождение ребёнка
1912
Сын: Сорокопуд Лейб Бензионович
Отец ребёнка: Сорокопуд Бензион Менделевич
Смерть
1935