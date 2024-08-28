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Сорокопуд Бензион Менделевич

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Место рождения

Тальное

Дата рождения

1866

Дата смерти

1935

Пол

Мужской

Добавил:

БЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Сорокопуд Мендель

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горсун (Сорокопуд) Маня Бензионовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сорокопуд Хася Бензионовна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорокопуд (Грановская) Рахель

Рождение ребёнка
Около 1896

Сын: Сорокопуд Шломо Бензионович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1906

Сын: Сорокопуд Моисей Бензионович

Мать ребёнка: Сорокопуд (Грановская) Рахель

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Сорокопуд Хана Бензионовна

Мать ребёнка: Сорокопуд (Грановская) Рахель

Тальное, Черкаська область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Сорокопуд Лейб Бензионович

Мать ребёнка: Сорокопуд (Грановская) Рахель

Тальное, Черкаська область
Смерть
1935
Тальное, Черкаська область

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