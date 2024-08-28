Сорокопуд Бензион Менделевич
Место рожденияТальное
Дата рождения1866
Дата смерти1935
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Сорокопуд Мендель
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горсун (Сорокопуд) Маня Бензионовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сорокопуд Хася Бензионовна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1896
Сын: Сорокопуд Шломо Бензионович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.05.1906
Сын: Сорокопуд Моисей Бензионович
Мать ребёнка: Сорокопуд (Грановская) Рахель
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Сорокопуд Хана Бензионовна
Мать ребёнка: Сорокопуд (Грановская) Рахель
Рождение ребёнка
1912
Сын: Сорокопуд Лейб Бензионович
Мать ребёнка: Сорокопуд (Грановская) Рахель
Смерть
1935